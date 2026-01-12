بحوزتهما 16 فرش حشيش.. ضبط تاجري مخدرات في نجع حمادي



قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تاجري مواد مخدرة، بحوزتهما 16 فرشًا من مخدر الحشيش، وكيلو جرام من نبات البانجو المخدر، أثناء مرورهما بأحد الأكمنة الأمنية بمدينة نجع حمادي.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنجاح قوة أمنية في ضبط المتهمين خلال تفقد كمين الشعانية بمدينة نجع حمادي، وبحوزتهما المضبوطات المشار إليها.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.