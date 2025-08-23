الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لعدد من ضحايا حادث الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي غربي الإسكندرية، وسط حالة من الحزن والصدمة.

أسفر عن مصرع 6 طالبات وطلاب غرقًا وإصابة 24 أخريات أثناء تواجدهم ضمن رحلة تابعة لإحدي الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وشكلت نيابة أول العامرية فريق من وكلاء النيابة للتحقيق في الواقعة، وأمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثث الضحايا، قبل التصريح بدفنها وتسليم الجثامين لأسرهم.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه جرى تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلم.

