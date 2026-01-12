ترامب: حلف الناتو كان سيختفي لو لم أصبح رئيسا للولايات المتحدة

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن ثقته بأن حلف الناتو كان سيختفي لو لم يصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين: "لم يكن ليوجد حلف الناتو لو لم أكن رئيسا، معتبرا نفسه منقذ الحلف، قائلا: "أنا من أنقذ "الناتو".

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع تصريحاته حول عزمه ضم جرينلاند، والتي تسببت في قلق وذعر لدى أعضاء "الناتو"، إذ اعتبر وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن خلال لقائه مع السفير الأمريكي لدى بلجيكا بيل وايت، ومع المندوب لدى "الناتو"، ماثيو ويتاكر أن "جرينلاند ليست فنزويلا أو إيران".

وأضاف وزير الدفاع البلجيكي: "هذه قضية حيوية لبقاء حلف "الناتو"، لذا أحثكم على عدم المضي قدما".

وحذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من أن أي هجوم أمريكي على جرينلاند سيؤدي إلى انهيار حلف "الناتو" والنظام الأمني الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكد الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضية أنه سيفعل شيئا ما بشأن جرينلاند، "سواء أعجبهم ذلك أم لا، أود إبرام الصفقة بالطريقة السهلة، وإذا لم تنفع الطريقة السهلة، فسيتم ذلك بطريقة صعبة".

وشدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك جرينلاند لضمان الأمن القومي، مؤكدا أن استئجار الجزيرة المذكورة، لن يكون كافيا ولن "يشبع" مطالبه، وفقا لروسيا اليوم.