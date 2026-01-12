بات التوأم حسام وإبراهيم حسن، حديث الشارع المصري الأول خلال الساعات الماضية، بعدما قاد الثنائي المنتخب الوطني لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا، عقب الفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر يوم السبت الماضي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب الإيفواري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.

وبعيدا عن تواجد حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وتواجد شقيقه إبراهيم في منصب المدير الإداري، إلا أن الثنائي يتمتعان بجماهيرية وشعبية كبيرة في الكرة المصرية، باعتبارهما من أبرز نجوم كرة القدم في تاريخ مصر.

ويتمتع الثنائي بتاريخ كبير في كرة القدم، سواء مع الأندية أو مع المنتخب الوطني، إذ يعد حسام حسن هو الهداف التاريخى للفراعنة، برصيد 68 هدفا، كما أن حسام سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا رفقة الفراعنة كلاعب.

وحقق حسام حسن لقب بطولة كأس أمم أفريقيا كلاعب في 3 مناسبات، حيث توج باللقب في عام 1986، عام 1998 وكذلك توج باللقب في عام 2006.

وعلى صعيد الأندية، يمتلك الثنائي مسيرة مليئة بالأرقام والإنجازات، حيث سبق لهما المشاركة مع العديد من الفرق، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك.

وخاض الثنائي حساب وإبراهيم رحلة احتراف أوروبية أيضًا، حيث لعب الثنائي في صفوف فريق باوك اليوناني وكذلك في نادي نيوشاتل السويسري.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يستعد منتخب مصر لملاقاة منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ابن بطوطة".

