القاهرة - مصراوي

اعتاد الجمهور على متابعة دعم زوجات لاعبي منتخب مصر لكرة القدم لازواجهم خلال مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في المغرب بنسخة عام 2025.

وشاهدنا دعم الكثير من أزواج اللاعبين خلال مباراتهم الأخيرة أمام منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الذي فاز فيها منتخب مصر ونجح في الصعود إلى دور نصف النهائي.

وكان من أبرز الداعمين هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو، التي حرصت على مساندة زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، كما حرصوا زوجات كل من مصطفى فتحي، ومروان عطية، وياسر إبراهيم، ومحمد حمدي، إلى جانب زوجة حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وزوجة حسام عبد المجيد، وزوجة إمام عاشور، على دعمهم من خلال حساباتهم الرسمية على موقع "إنستجرام".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الافريقية.