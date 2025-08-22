التضامن تدعم سيدات جنوب سيناء بـ45 مشروعًا متناهي الصغر (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّم فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء ندوة توعوية للسيدات تحت شعار "المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ومديرية التضامن الاجتماعي، بهدف توعية السيدات بأهمية هذه المشروعات والتعرّف على الفرص التي تقدمها مديرية التضامن لدعم المرأة السيناوية.

شهد الندوة إيهاب عبد الله، مدير مجمع إعلام جنوب سيناء، وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى الحسيني مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وعدد من السيدات.

وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: "إن المديرية توفر 45 مشروعًا متناهي الصغر لدعم السيدات، بقيمة 25 ألف جنيه لكل مشروع، بإجمالي مليون و125 ألف جنيه، بهدف تشجيع المرأة على العمل وجعلها عنصرًا منتجًا وفعالًا".

وأوضح وكيل الوزارة، أن الوزارة تعمل من خلال محاور رئيسية لدعم المواطنين، أبرزها برنامج "تكافل وكرامة"، والذي ينقسم إلى شقين:

- كرامة: مخصص للرجال والسيدات كبار السن (فوق 65 عامًا) وذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم الدعم النقدي المشروط لهم بشرط ألا يكون لديهم دخل ثابت.

- تكافل: موجه للسيدات المعيلات، وتستفيد منه الأسرة بمبالغ مالية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة، شرط حضورهم المدرسة بنسبة 80% والالتزام بالتطعيمات الصحية اللازمة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن التنمية تمثل أحد المحاور الأساسية التي تسعى إليها الوزارة عبر دعم المواطنين وتشجيعهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل وعدم انتظار الإعانات، وذلك من خلال توفير قروض بلا فوائد، مؤكدًا أن الدولة تكفل الفئات الأكثر احتياجًا كحق أصيل لهم.

وأكد إيهاب عبد الله، مدير مجمع الإعلام، على الدور البارز للإعلام في نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مع إبراز النماذج الناجحة لتكون قدوة لغيرها، إضافة إلى توعية السيدات بالفرص والدعم الذي تقدمه الدولة.

وأوضحت الدكتورة نهى الحسيني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أن الندوة أُقيمت ضمن مبادرة "بالوعي نحميها" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مختلف الجهات.

وأشارت الدكتورة نهى إلى أنه جرى تسليط الضوء على أهمية المشروعات الصغيرة ودور المرأة في تنمية الاقتصاد القومي وتحسين دخل الأسرة، إضافة إلى عرض أنشطة المجلس لإعداد السيدات وتمكينهن من إطلاق مشروعات صغيرة كخطوة نحو التمكين الاقتصادي.