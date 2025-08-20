أهالي قرية الشرقاوية يترقبون وصول جثمان والد اللاعب محمد الشناوي



كتب- إسلام عمار:

يترقب أهالي قرية الشرقاوية، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وصول جثمان والد محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي توفى أمس الثلاثاء إثر حادث سيارة على طريق الواحات، إذ انقلبت السيارة بعد الكيلو 292.

وحرص العديد من الأهالي على التواجد أمام منزل والد اللاعب محمد الشناوي، للاستفسار عن موعد الجنازة.

وتقام جنازة والد محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، بالشرقاوية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

وتوفى والد الشناوي إثر حادث سيارة على طريق الواحات مساء اليوم الثلاثاء، حيث انقلبت بعد الكيلو 292.

وأوضح مصدر "لمصراوي" إن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي صاحب الـ70 عاما، وتم نقله إلى مستشفى أكتوبر المركزي.