جراحة دقيقة تنقذ مريضة من كيس حوضي نادر في مستشفى السنبلاوين

الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، في إجراء عملية دقيقة لاستئصال كيس ضخم بالحوض لمريضة تبلغ من العمر 46 عامًا، كانت تعاني من آلام مزمنة، ووُصفت حالتها بالنادرة نظراً لتاريخها الطبي المعقد.

وقال الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: "إن المريضة حضرت إلى عيادة جراحة الأورام وهي تعاني من آلام مستمرة بالحوض، ولديها تاريخ مرضي يتضمن استئصالًا جزئيًا للرحم، بالإضافة إلى استئصال كيس سابق على المبيض. وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة، تبيّن وجود كيس حجمه 10 سم في منتصف الحوض".

وأوضح "مدكور" أنه فور التشخيص، تم تجهيز الحالة للعملية، وخضعت لجراحة استكشافية تم خلالها: فك الالتصاقات الناتجة عن العمليات السابقة، استئصال الكيس الحوضي، استئصال كيس آخر على المبيض، إلى جانب إصلاح فتق جراحي، وهي خطوات تطلبت تنسيقًا دقيقًا بين أعضاء الفريق الطبي.

ونُفذت العملية بواسطة فريق طبي متخصص ضم: الدكتورة سمر عبدالله، أخصائي جراحة الأورام، الدكتور أحمد سامح، طبيب جراحة الأورام، وتولى مسؤولية التخدير الدكتور عادل موافي، استشاري التخدير، وبمشاركة طاقم التمريض بقيادة الممرضة دولت من فريق العمليات.

كما تابع تنفيذ الجراحة كل من الدكتور متولي علي متولي، مدير العمليات، والممرضة سماء محمد رشاد، مشرفة العمليات، إلى جانب جهود فريق التمريض بالمستشفى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الجراحة تمت تحت إشراف مباشر من إدارة المستشفى برئاسة الدكتور أحمد بدران، وبدعم من الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات.

وأكد "مدكور" أن قسم جراحة الأورام بالمستشفى يشهد تطورًا ملحوظًا في تقديم التخصصات الدقيقة، في إطار خطة مديرية الصحة للارتقاء بمنظومة الرعاية الطبية داخل مستشفيات محافظة الدقهلية.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن المريضة حالتها مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة، موجّهًا الشكر والتقدير للفريق الطبي على أدائه المتميز، مشيدًا بالروح التعاونية داخل المستشفى، والتي تُعد نموذجًا ناجحًا للعمل الطبي المتكامل.