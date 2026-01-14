حسن شحاتة قبل مباراة مصر والسنغال: "احنا مبنخافش من حد"

بث راديو أون سبورت تسجيل صوتي، لحسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق، خلال زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة له في منزله، بحضور نجله كريم حسن شحاتة.

وقال حسن شحاتة، في التسجيل الصوتي: "احنا منتخب مصر، الكرة بالنسبة لنا حاجة كبيرة، ولا نتعالى على الكرة، ونحترم المنافسين ومبنخافش من حد".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "أنا متفائل جدا جدا، وهذا إحساسي الذي أريده |أن يصل إلى الجماهير، اطمئنوا اطمئنوا، إن شاء الله خير، وإلى اللاعبين شدوا حيلكم".

وزير الشباب والرياضة يزور حسن شحاتة

زار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حسن شحاتة في منزله، للاطمئنان على حالته الصحية، عقب خروجه من المستشفى منذ عدة أيام.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لحسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي.

