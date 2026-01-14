مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

حسن شحاتة قبل مباراة مصر والسنغال: "احنا مبنخافش من حد"

كتب : هند عواد

04:33 م 14/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (5)_7
  • عرض 8 صورة
    حسن شحاتة وأشرف صبحي
  • عرض 8 صورة
    وزير-الرياضة-في-زيارة-حسن-شحاتة
  • عرض 8 صورة
    حسن شحاتة ووزير الرياضة
  • عرض 8 صورة
    حسن شحاتة
  • عرض 8 صورة
    حسن شحاتة
  • عرض 8 صورة
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (4)_6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بث راديو أون سبورت تسجيل صوتي، لحسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق، خلال زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة له في منزله، بحضور نجله كريم حسن شحاتة.

وقال حسن شحاتة، في التسجيل الصوتي: "احنا منتخب مصر، الكرة بالنسبة لنا حاجة كبيرة، ولا نتعالى على الكرة، ونحترم المنافسين ومبنخافش من حد".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "أنا متفائل جدا جدا، وهذا إحساسي الذي أريده |أن يصل إلى الجماهير، اطمئنوا اطمئنوا، إن شاء الله خير، وإلى اللاعبين شدوا حيلكم".

وزير الشباب والرياضة يزور حسن شحاتة

زار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حسن شحاتة في منزله، للاطمئنان على حالته الصحية، عقب خروجه من المستشفى منذ عدة أيام.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لحسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي.

اقرأ أيضًا:
"بعد انتقاله للاتحاد السكندري".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدي أفشة

إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسن شحاتة منتخب مصر مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
أخبار البنوك

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
أخبار المحافظات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
زووم

مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور