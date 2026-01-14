ساعتان قبل الصدام.. نجوم سابقون يتوقعون نتيجة مصر والسنغال

تفصلنا ساعتان عن مواجهة مصر والسنغال، التي تُقام على ملعب استاد "ابن بطوطة"، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

وعلق نجوم سابقون لمنتخبي مصر والسنغال على اللقاء المرتقب، واختلفت آراؤهم ما بين طموح الفراعنة وقوة أسود التيرانجا.

ويمكن متابعة هذه الآراء من التالي:

لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "السنغال ستفوز على مصر 2-1"

توقع السنغالي سيدي نداي، لاعب الزمالك السابق وإن كيه جارون الكرواتي الحالي، فوز منتخب بلاده على مصر، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لاعب منتخب مصر السابق لمصراوي: "سنضع السنغال في الجيب"

تحدث محمد اليماني، لاعب منتخب مصر السابق، عن حظوظ منتخب مصر في مباراة السنغال، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مدرب جزر القمر يكشف لمصراوي نقاط قوة وضعف رباعي نصف نهائي أمم أفريقيا

تحدث الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن طرق لعب رباعي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وتوقعاته لطرفي النهائي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"النهائي بين المغرب ومصر".. ستيفانو كوزين يتحدث لمصراوي عن صراع أمم أفريقيا

علق الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، على مواجهة المغرب ونيجيريا، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مدرب جزر القمر لمصراوي: "منتخب مصر يمكنه التغلب على أي منافس"

تحدث الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.