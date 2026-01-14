مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

ساعتان قبل الصدام.. نجوم سابقون يتوقعون نتيجة مصر والسنغال

كتب : هند عواد

05:23 م 14/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (13)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (19)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (21)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (16)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (15)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (3)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (17)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفصلنا ساعتان عن مواجهة مصر والسنغال، التي تُقام على ملعب استاد "ابن بطوطة"، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

وعلق نجوم سابقون لمنتخبي مصر والسنغال على اللقاء المرتقب، واختلفت آراؤهم ما بين طموح الفراعنة وقوة أسود التيرانجا.

ويمكن متابعة هذه الآراء من التالي:

لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "السنغال ستفوز على مصر 2-1"

توقع السنغالي سيدي نداي، لاعب الزمالك السابق وإن كيه جارون الكرواتي الحالي، فوز منتخب بلاده على مصر، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لاعب منتخب مصر السابق لمصراوي: "سنضع السنغال في الجيب"

تحدث محمد اليماني، لاعب منتخب مصر السابق، عن حظوظ منتخب مصر في مباراة السنغال، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مدرب جزر القمر يكشف لمصراوي نقاط قوة وضعف رباعي نصف نهائي أمم أفريقيا

تحدث الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن طرق لعب رباعي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وتوقعاته لطرفي النهائي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"النهائي بين المغرب ومصر".. ستيفانو كوزين يتحدث لمصراوي عن صراع أمم أفريقيا

علق الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، على مواجهة المغرب ونيجيريا، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مدرب جزر القمر لمصراوي: "منتخب مصر يمكنه التغلب على أي منافس"

تحدث الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
رياضة محلية

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
إيران تحذر: ينبغي على ترامب معرفة طريقه وإسرائيل تحاول جره إلى حرب
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: ينبغي على ترامب معرفة طريقه وإسرائيل تحاول جره إلى حرب
لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
أخبار البنوك

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور