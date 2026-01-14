مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "السنغال ستفوز على مصر 2-1"

كتب : هند عواد

04:53 م 14/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (15)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (3)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (12)
  • عرض 11 صورة
    السنغالي سيدي مطر نداي
  • عرض 11 صورة
    سيدي نداي
  • عرض 11 صورة
    سيداي نداي يصل إلى ليبيا
  • عرض 11 صورة
    السنغالي سيدي ندياي
  • عرض 11 صورة
    استقبال سيدي نداي في ليبيا_1

توقع السنغالي سيدي نداي، لاعب الزمالك السابق وإن كيه جارون الكرواتي الحالي، فوز منتخب بلاده على مصر، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال سيدي نداي في تصريحات خاصة لمصراوي: "السنغال ستفوز على مصر بنتيجة 2-1 أو 1-0، وأتوقع أن يسجل الأهداف حبيب ديالو ونيكولاس جاكسون، ومحمد صلاح".

وأضاف: "شاهدت جميع مباريات مصر في أمم أفريقيا، ويقدمون أداءً جيدا ولكن السنغال ستفوز اليوم".

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب ستاد ابن بطوطة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

"بعد انتقاله للاتحاد السكندري".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدي أفشة

إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة


منتخب مصر سيدي نداي كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال

