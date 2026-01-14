لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "السنغال ستفوز على مصر 2-1"

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله

توقع السنغالي سيدي نداي، لاعب الزمالك السابق وإن كيه جارون الكرواتي الحالي، فوز منتخب بلاده على مصر، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال سيدي نداي في تصريحات خاصة لمصراوي: "السنغال ستفوز على مصر بنتيجة 2-1 أو 1-0، وأتوقع أن يسجل الأهداف حبيب ديالو ونيكولاس جاكسون، ومحمد صلاح".

وأضاف: "شاهدت جميع مباريات مصر في أمم أفريقيا، ويقدمون أداءً جيدا ولكن السنغال ستفوز اليوم".

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب ستاد ابن بطوطة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

