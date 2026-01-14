ضبط "دجال" يمارس الشعوذة للنصب على المواطنين بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، يمارس أعمال الدجل والشعوذة ويستغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي.

أكدت التحريات أن المتهم كان يزعم قدرته على العلاج الروحاني، ويستولي على أموال المواطنين عبر خداعهم وإيهامهم بفاعلية ممارساته، كما صور مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة ونشرها على صفحته لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وبحوزته جهازان محمولان احتوى كل منهما على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

وبمواجهته، أقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمباشرة الإجراءات واستكمال التحقيقات.