إعلان

ضبط "دجال" يمارس الشعوذة للنصب على المواطنين بالإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

05:35 م 14/01/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، يمارس أعمال الدجل والشعوذة ويستغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي.

أكدت التحريات أن المتهم كان يزعم قدرته على العلاج الروحاني، ويستولي على أموال المواطنين عبر خداعهم وإيهامهم بفاعلية ممارساته، كما صور مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة ونشرها على صفحته لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وبحوزته جهازان محمولان احتوى كل منهما على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

وبمواجهته، أقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمباشرة الإجراءات واستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط دجال يمارس الشعوذة ضبط دجال يمارس النصب على المواطنين ضبط دجال يمارس النصب بالإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
أخبار المحافظات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة
حوادث وقضايا

الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة
بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
أخبار السيارات

بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
زووم

مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال
رياضة محلية

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور