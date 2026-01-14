تُواصل السفينة FENER ميلها نحو جانبها الأيمن في اتجاهها نحو قاع البحر المتوسط عقب جنوحها بمقربة من شاطئ بورسعيد، في ظل حالة من الترقب على شاطئ بورسعيد لمشاهدة اللحظات الأخيرة لسفينة البضائع على سطح المياه.

وخرجت السفينة تركيا متجهة إلى ميناء شرق بورسعيد لتحميل شحنة من الملح، وبعد مغادرة السفينة ميناء شرق بورسعيد طلب ربان السفينة الانتظار فى منطقة المخطاف ببورسعيد نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ولحين تحسنها.

وتلقى فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس إخطارًا من السفينة بوجود فتحة بأحد العنابر أسفرت عن دخول المياه لبدن السفينة، وقام ربان السفينة بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحط السفينة خوفًا من غرقها وذلك قبل وصول فريق الإنقاذ البحري.

وفي الساعة 11.30 مساء أمس الثلاثاء أرسل ربان السفينة استغاثة لإنقاذ طاقمها بعد زيادة ميل السفينة 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق، فتم تجهيز قاطرتين والدفع بثلاثة لنشات بحرية من طراز بحار للقيام بإخلاء كافة أفراد طاقم السفينة وعددهم 12 فرداً وتأمين السفينة خلال عملية إنقاذ الطاقم.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بحادث جنوح السفينة الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس، مشددًا أن جميع أفراد الطاقم بحالة صحية جيدة، كما تم توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لأحد أفراد الطاقم والمصاب بخلع بالكتف وذلك بمستشفى القناة للرباط وأنوار السفن التابعة للهيئة.

