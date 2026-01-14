إعلان

"الأسانسير وقع بيهم".. مصرع عاملة وإصابة أخرى داخل مصنع بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:38 م 14/01/2026

سقوط أسانسير-أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت عاملة مصرعها، وأُصيبت أخرى، داخل أحد مصانع الشنط والأحذية بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر سقوط أسانسير أثناء تأدية عملهما داخل المصنع.

وكشفت مصادر مطلعة أن الحادث وقع نتيجة انقطاع سلك الأسانسير، خلال قيام عاملتين بنقل بضاعة بين طوابق المصنع، ما أدى إلى سقوطه بشكل مفاجئ، وأسفر عن وفاة إحدى العاملتين، البالغة من العمر 38 عامًا، في الحال متأثرة بإصابتها، فيما أُصيبت العاملة الأخرى بإصابات متفرقة.

وعقب وقوع الحادث، جرى إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابة إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج، كما أُودع جثمان المتوفاة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة لكشف أسباب وملابسات الحادث، إذ أصدرت قرارًا بانتداب المختصين لفحص الأسانسير وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية داخل المصنع، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سقوط أسانسير ومصرع عاملة مصرع عاملة وإصابة أخرى مستشفى ناصر العام

