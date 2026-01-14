الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، حكمها بالإعدام شنقًا على متهمين في قضية قتل شخص وسرقة دراجته النارية "توكتوك" بمنطقة الخليفة.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واستولوا على دراجته النارية بالقوة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، نتيجة حاجتهما للمال لشراء المخدرات، اختارا المجني عليه واستدرجاه إلى منطقة نائية، وما أن وصلا، تظاهر المتهم الأول بسقوط قداحته ليتوقف المجني عليه، فباغته المتهم الثاني بضربة بسلاح أبيض في الرقبة، وكال له المتهم الأول ضربتين في الرأس باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، قبل أن يلوذا بالفرار مع الاستيلاء على الدراجة.

وأكد مأمور الضبط القضائي في التحريات أن البلاغ الأول جاء من أحد الأهالي بعد العثور على جثمان الشاب عليه عدة طعنات، وأن المتهمين ارتكبوا الجريمة بهدف سرقة الدراجة النارية نتيجة ضائقتهم المالية.