صحة الإسكندرية تطلق حملة الوقاية والعلاج من البلهارسيا في قرى الصيادين

أطلقت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات حملة التجريع الجماعي بقرية "باب الأحرار" بمنطقة أبيس، تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، بهدف وقاية وعلاج أكثر من 2000 مواطن من مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية.

وأوضحت الدكتورة منال الصعيدي، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة، أن الحملة تأتي ضمن الخطة القومية لتجريع قرى الصيادين على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الجاري، مشيرة إلى أن العمل يتم بقرية "باب الأحرار – أبيس 8" وفقًا للتعليمات الوزارية المعتمدة لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

آليات التنفيذ والعلاج

من جانبه، أشار محمد عامر، مدير إدارة مكافحة البلهارسيا، إلى أن الحملة تستخدم عقار "البرازيكوانتيل" ويتم تنفيذها عبر فرق طبية مدربة، حيث تُحدد الجرعات دقيقًا وفقًا لمقياس الطول لكل فرد، لضمان أعلى درجات الأمان والكفاءة العلاجية.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة أسبوعين، مع تكثيف المرور ميدانيًا لضمان التغطية الكاملة داخل القرية والوصول إلى كافة المستهدفين.

استراتيجية القضاء على الأمراض المتوطنة

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران أن هذه التحركات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الأمراض المتوطنة وحماية الصحة العامة، مشددًا على استمرار المتابعة لضمان نجاح الحملة في تحقيق أهدافها الوقائية والعلاجية تمامًا، وحماية المواطنين في المناطق الريفية والساحلية.