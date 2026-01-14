إعلان

مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟

كتب : مصطفى حمزة

04:08 م 14/01/2026

مايا دياب وشيرين عبدالوهاب

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على توجيه رسالة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، بالتزامن مع الأزمة الصحية التي تعاني منها.

وعلقت مايا دياب، عبر صفحتها في موقع "أكس"، على التضامن مع حالة المطربة شيرين عبد الوهاب.

وكتبت: "أنا ما شفت بحياتي محبة وتضامن لفنانين ببلد واحد قدّ مصر، مصر وتحتها خطّين.. دي بلد الجدعان والشهامة.. يا بختك يا شيرين فيهم.. وربنا يفكّ ضيقتك وترجعيلنا بألف سلامة".

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، عن مساعيه لدعم المطربة، بمشاركة مجموعة من الأصدقاء، ومتابعة من وزير التضامن د.مايا مرسي.

من تعليق مايا دياب

شيرين عبدالوهاب مايا دياب الأزمة الصحية

