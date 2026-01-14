"نزاع وادعاء كاذب".. تفاصيل فيديو مزيف حول الاستيلاء على أرض بالقوصية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات بالاستيلاء على قطعة أرض ملك أسرتها باستخدام عقود ملكية مزورة، والزعم بتواطؤ العاملين بمركز شرطة القوصية ضدها.

وأظهرت التحريات أن ما ورد بمقطع الفيديو لا صحة له، وأن الحقيقة تتمثل في وجود خلافات عائلية بين الشاكية وزوجة والدها، وبين المشكو في حقهم ونجلهم، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، حول ملكية قطعة الأرض محل النزاع، وتم تحرير عدة محاضر بشأنها سابقًا.

كما أكدت التحقيقات عدم صحة إدعاء الشاكية بشأن قيام المشكو في حقهم بالاستعانة بأشخاص مسلحين بالأسلحة الآلية للاستيلاء على الأرض، أو أي تواطؤ من العاملين بمركز الشرطة معها.

تم ضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبمواجهتها أقرت بأن ادعاءاتها كانت كاذبة، واتُخذت ضدها الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم.