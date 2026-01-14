محافظ أسوان يفتتح مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل بأبو هور

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل الجديد بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة، وسط أجواء احتفالية وبمشاركة واسعة من أهالى النوبة والقيادات الطبيعية والشعبية.

وأشاد كمال، بالجهود الكبيرة التي تم بذلها لإنجاز هذا المشروع الحيوى الذى يأتى تنفيذه متواكباً مع رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جاء إنشاء الممشى تلبية للمطلب الشعبي لأهالي القرية.

ووجه الشكر لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذه لما شهده من أعمال مكثفة أسفرت عن خروجه بالشكل الحضارى والجمالى المتناسق الذي يليق بمكانة أسوان السياحية.

وأوضح إسماعيل كمال بأن المشروع تضمن تنفيذ أعمال تمهيد ورصف ببلاطات الإنترلوك بطول 2 كيلومتر و 300 متر، وبمتوسط عرض 8 أمتار ، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو 21 مليون جنيه ليصبح الممشى مساراً سياحياً مهماً للأفواج المتجهة إلى المزارات الأثرية المقابلة على الضفة الغربية لنهر النيل، وعلى رأسها منطقة جبال السلسلة الأثرية، فضلاً عن كونه متنفساً ترفيهياً وحضارياً لأهالى القرى والمناطق المجاورة، مثمناً على الدور المحورى الذى قامت به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع شبكات المرافق والتخطيط العمرانى ومديرية الطرق والوحدة المحلية، وهو ما إنعكس إيجابياً فى تنفيذ أعمال الرفع المساحي وإعداد التصميمات الهندسية، إلى جانب توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشروع وصولاً إلى هذا المشهد الحضاري الراقي والمتميز.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ الكورنيش وفق رؤية حضارية متكاملة من خلال توفير المظلات الجمالية والمسطحات الخضراء على غرار الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة، وممشى أهل مصر بما يسهم فى خلق متنفس حيوي لأهالى المنطقة، ويعزز من المقومات السياحية للمكان ليصبح مقصداً سياحياً جديداً جاذباً للحركة السياحية مستقبلاً.

وأوضح أنه تم التنسيق مع شركات السياحة لإدراج الممشى السياحى بكورنيش أبو هور ضمن البرامج السياحية للأفواج الزائرة لأسوان بما يدعم من جهود المحافظة فى تنشيط السياحة وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية التي تتمتع بها عروس المشاتى.