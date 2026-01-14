إعلان

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"

كتب - معتز عباس:

10:00 ص 14/01/2026
أعلن الفنان محمد إمام عن التعاون مع الفنانة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر إمام صورة تجمعه ببسنت، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "النجمة بسنت شوقي عاملة دور جامد جداً في مسلسل الكينج، أدائها رائع و حضورها جذاب استنوا تشوفوا مريم الصياد هتعمل ايه في حمزة الدباح".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومقرر عرضه في رمضان 2026.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

