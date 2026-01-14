لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟

كسر الدولار موجة صعود الجنيه المصري وعاد للارتفاع لليوم الثاني على التوالي تأثرا بالأحداث العالمية بعد ضغوط دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.

وخفض سعر الفائدة يؤثر بشكل فوري على سعر الدولار عالميا واتجاه المستثمرين من تقليل استثماراتهم في العملات لصالح الذهب والفضة.

تراجع متوسط سعر الجنيه في بنوك مصر بنحو 21 قرشا مقابل الدولار إلى 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية تعاملات اليوم، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كان الجنيه تلقى دعما قويا منذ بداية العام الحالي وارتفع نحو 55 قرشا مقابل الدولار قبل انخفاضه في آخر يومين بدعم تدفق المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية.

لماذا الانخفاض المفاجئ للجنيه؟

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن التغيرات السعرية في سعر الجنيه سواء جنيه فوق أوتحت تعد طبيعة تربطها آلية العرض والطلب على العملة بشكل طبيعي.

وأوضح أن ارتفاع الدولار اليوم يرتبط بوجود طلب على العملة سواء لتمويل عمليات استيرادية أو تمويل خروج أجانب من أذون الخزانة المحلية.

وأشار عبد العال إلى أن تراجع سعر الجنيه يأتي بعد قرب وصوله لنقطة المقاومة وقبل تراجعه تحت الـ 47 جنيها.

وأوضح أن ارتفاع الجنيه لابد أن يرتفع بمجموعة عوامل قوية مثل زيادة الإنتاج ودخول استثمارات مباشرة بقوة وليس بسبب الأموال الساخنة في أذون الخزانة.