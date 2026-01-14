إعلان

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟

كتب : منال المصري

05:42 م 14/01/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كسر الدولار موجة صعود الجنيه المصري وعاد للارتفاع لليوم الثاني على التوالي تأثرا بالأحداث العالمية بعد ضغوط دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.

وخفض سعر الفائدة يؤثر بشكل فوري على سعر الدولار عالميا واتجاه المستثمرين من تقليل استثماراتهم في العملات لصالح الذهب والفضة.

تراجع متوسط سعر الجنيه في بنوك مصر بنحو 21 قرشا مقابل الدولار إلى 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية تعاملات اليوم، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كان الجنيه تلقى دعما قويا منذ بداية العام الحالي وارتفع نحو 55 قرشا مقابل الدولار قبل انخفاضه في آخر يومين بدعم تدفق المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية.

لماذا الانخفاض المفاجئ للجنيه؟

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن التغيرات السعرية في سعر الجنيه سواء جنيه فوق أوتحت تعد طبيعة تربطها آلية العرض والطلب على العملة بشكل طبيعي.

وأوضح أن ارتفاع الدولار اليوم يرتبط بوجود طلب على العملة سواء لتمويل عمليات استيرادية أو تمويل خروج أجانب من أذون الخزانة المحلية.

وأشار عبد العال إلى أن تراجع سعر الجنيه يأتي بعد قرب وصوله لنقطة المقاومة وقبل تراجعه تحت الـ 47 جنيها.

وأوضح أن ارتفاع الجنيه لابد أن يرتفع بمجموعة عوامل قوية مثل زيادة الإنتاج ودخول استثمارات مباشرة بقوة وليس بسبب الأموال الساخنة في أذون الخزانة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه موجة صعود الجنيه المصري البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
أخبار البنوك

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
أخبار السيارات

بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور