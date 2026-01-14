إعلان

بدأت بمشادة وانتهت بحبل المشنقة.. الإعدام لقاتلي صاحب مطعم بأسيوط

كتب : محمود عجمي

04:15 م 14/01/2026

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط بإعدام عاملين شنقًا، بعد إدانتهما بقتل صاحب مطعم إثر خلاف نشب بينهم حول أولوية الحصول على وجبة طعام بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت نائب رئيس المحكمة، وأسامة إسماعيل أبو محمد عضو المحكمة، وبأمانة سر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء.


وتعود تفاصيل القضية رقم 11126 لسنة 2021 جنايات أول أسيوط إلى تلقي قسم شرطة أول أسيوط إخطارًا من مستشفى الإيمان العام بوصول «حسين. م. ح»، المقيم بجزيرة الواسطى بمركز الفتح وصاحب مطعم، جثة هامدة مصابة بطلقات نارية، حيث تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفتح، أن الجريمة ارتكبها كل من «أحمد. ع. م» 34 عامًا، نقاش، و«محمود. ص. م» 25 عامًا، عامل. وأوضحت التحريات أن خلافًا سابقًا نشب بينهم بسبب طلب المتهمين وجبة طعام من مطعم المجني عليه، تطور إلى مشادة كلامية حرر على إثرها المتهم الأول محضرًا ضده، أسفر عن حبس المجني عليه لمدة 24 ساعة.

وأضافت التحريات أن المتهمين اتفقا لاحقًا على قتل المجني عليه، فجهزا سلاحين ناريين عبارة عن بندقية آلية وفرد محلي الصنع. واتصل أحدهما بالمجني عليه وطلب منه إعداد قائمة وجبات وإحضارها إلى منطقة نزلة عبداللاه.

وعند وصول المجني عليه إلى المكان، فوجئ بالمتهم الثاني يشهر في وجهه سلاحًا ناريًا ويمنعه من الحركة، قبل أن يظهر المتهم الأول من مخبئه حاملًا بندقية آلية ويطلق عدة أعيرة نارية مباشرة عليه، مما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط خلاف

