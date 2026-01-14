إعلان

نجاح 3 جراحات دقيقة بمستشفى قنا العام

كتب : عبدالرحمن القرشي

04:34 م 14/01/2026

نجح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام، في إجراء ثلاث عمليات جراحية نادرة ومعقدة، أُجريت جميعها بنجاح كامل، في إنجاز يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الدقيقة وفق أعلى معايير الأمان الطبي.

وشملت الحالة الأولى إجراء عملية لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات كان يعاني من كيس خيشومي بالرقبة من الدرجة الثالثة، ممتد ومتصل بالغدة الدرقية والغمد السباتي الذي يضم الشرايين والأوردة والأعصاب الرئيسية بالرقبة، حيث جرى التعامل مع الحالة بدقة شديدة لتجنب أي مضاعفات محتملة.

أما الحالة الثانية فكانت لرجل يبلغ 50 عامًا مصاب بفتق فخدي نادر لا تتجاوز نسبة حدوثه 3%، يقع خلف الشريان والوريد الفخدي من نوع «هاسلباك وكلوكيه»، وتم إجراء الجراحة بنجاح مع مراعاة التعقيدات التشريحية الدقيقة للحالة.

وفي الحالة الثالثة، أُجريت جراحة لطفل يبلغ 15 عامًا مصاب بفتق إربي مختنق، حيث تم استئصال منديل البطن وإصلاح الفتق باستخدام طريقة «ديساردا» الحديثة، وهي من الطرق المناسبة في الحالات التي لا تسمح بتركيب شبكة جراحية بسبب تلوث موضع الجراحة.

وضم الفريق الطبي كلًا من: د. محمود القهيوي أخصائي الجراحة العامة والمناظير، د. أحمد الهويدي أخصائي الجراحة العامة، د. كارليوس، د. جوزيف، د. أحمد أبو سنان، ود. محمد السايح.

بينما تولى فريق التخدير د. عادل علي استشاري التخدير، وشارك في فريق التمريض كل من: رغدة، جيهان، حسناء، غادة، فاطمة، ورحاب.

وأكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أن نجاح هذه العمليات الثلاث الدقيقة في توقيت واحد يعكس مستوى الخبرة والمهارة العالية التي يتمتع بها أطباء المستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة بأعلى درجات الأمان، مع الحفاظ على سلامة المرضى وراحتهم.

وأضاف أن التكامل بين الفرق الطبية والتمريضية والتخدير كان العامل الأساسي في إتمام العمليات دون أي مضاعفات، مشددًا على أن ما تحقق يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الجماعي داخل المنظومة الصحية.

