إعلان

أمريكا: تفتيش منزل صحفية بواشنطن بوست في إطار تحقيق حول وثائق سرية

كتب : مصراوي

05:32 م 14/01/2026

مكتب التحقيقات الفيدرالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن - (أ ب)

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي قاموا بتفتيش منزل صحفية بها في إطار تحقيق حول وثائق سرية يشمل متعاقد مع الحكومة.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا هاتفا وساعة من نوع جارمين أثناء تفتيشهم لمنزل الصحفية هانا ناتانسون بولاية فيرجينيا.

وجاء في إفادة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن التفتيش مرتبط بتحقيق حول مسؤول نظام في ولاية ماريلاند تعتقد السلطات أنه نقل تقارير سرية إلى منزله.

ورفض متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق، فيما لم يرد مسؤولو وزارة العدل على طلب للتعليق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكتب التحقيقات الفيدرالي تفتيش منزل صحفية بواشنطن بوست صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفتيش منزل الصحفية هانا ناتانسون بولاية فيرجينيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
رياضة محلية

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا
أخبار مصر

التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا
سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
أخبار المحافظات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
زووم

مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور