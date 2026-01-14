حملة تعقيم الكلاب الضالة.. كم كلبًا حصنته "الزراعة" حتى الآن؟

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة حملاتها الميدانية المكثفة منذ يناير الجاري، لتحصين وتعقيم كلاب الشوارع؛ حيث نجحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تحصين 2538 كلبًا حرًّا، وتعقيم 162 أخرى بمختلف المحافظات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، تفعيلاً للقانون رقم 29 لسنة 2023.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ حملات متخصصة في قلب المواقع الأثرية الكبرى بمحافظة الأقصر؛ حيث شملت "معبد الأقصر" و"طريق الكباش" ومحيط "مسجد سيدي أبو الحجاج".

وأسفرت هذه الجهود عن تحصين 23 كلبًا حرًّا في تلك المناطق الحيوية، في خطوة تستهدف خلق بيئة آمنة تمامًا للسياح والمواطنين، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمزارات التاريخية العالمية.

ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التوسع في هذه الحملات والتنسيق مع المحافظين؛ لتوفير أراضي مناسبة لإنشاء مراكز إيواء خارج الكتل السكنية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الهدف هو التطبيق الكامل لاستراتيجية "مصر خالية من السعار" مع مراعاة الضوابط البيئية والصحية والقانونية.

وأشار الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن التحرك الميداني في الأقصر وغيرها من المحافظات يضع "الصحة العامة" كأولوية، مع الالتزام التام بمبادئ الرفق بالحيوان، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على: استخدام منهج علمي (التحصين والتعقيم) للحد من انتشار الأمراض المشتركة مثل السعار، إضافة إلى توعية المواطنين والمربين بأسس التعامل الإنساني والآمن مع الكلاب الحرة.

