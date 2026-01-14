إعلان

افتتاح وتشغيل وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي

كتب : جمال محمد

02:58 م 14/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وحدة السكتات الدماغية بمطاي
  • عرض 3 صورة
    وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي

أعلن الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن بدء تشغيل وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي، في خطوة مهمة لدعم منظومة الطوارئ والخدمات الطبية العاجلة بالمحافظة، وتقديم رعاية صحية متخصصة للمرضى في أسرع وقت ممكن.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الوحدة تم تجهيزها وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، بما يضمن الاستجابة السريعة لحالات السكتات الدماغية والتدخل الفوري لإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن تشغيل الوحدة يأتي ضمن خطة المديرية للتوسع في إنشاء التخصصات الدقيقة داخل مستشفيات المراكز، وتقليل معاناة المرضى من الانتقال إلى مستشفيات بعيدة.

وأضاف عمر أن الوحدة أصبحت جاهزة لاستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، من خلال فريق طبي مدرَّب ومتخصص، يضم أطباء وتمريضًا على أعلى مستوى، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين.

كما وجّه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لمساهمات المجتمع المدني ودوره الفعّال في دعم المنظومة الصحية، والمشاركة في توفير الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة لتأسيس الوحدة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا مشرفًا لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع من أجل مصلحة المريض.

واختتم وكيل وزارة الصحة تصريحاته بالتأكيد على أن المديرية تواصل العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، قائلًا: نسعى دائمًا لتطوير المنظومة الصحية وتقريب المسافات على المرضى، من خلال توفير تخصصات دقيقة ونوعية داخل مستشفيات المراكز، بما يحقق خدمة أفضل ويضمن سرعة التدخل الطبي في الحالات الحرجة.

مستشفى مطاي المركزي وحدة السكتات الدماغية المنيا

