لاعب منتخب مصر السابق لمصراوي: "سنضع السنغال في الجيب"

تحدث محمد اليماني، لاعب منتخب مصر السابق، عن حظوظ منتخب مصر في مباراة السنغال، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد اليماني، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن شاء الله نفوز على السنغال، لم أكن متفائلًا من قبل، لكنهم جعلوني أتفائل بعد مباراة كوت ديفوار".

وأضاف: "منتخب مصر يحتاج إلى اللعب بنفس الأداء والروح اللذين ظهر بهما في مباراة كوت ديفوار، وبالنسبة لمقطع فيديو لاعبي السنغال الذي يسخرون فيه ويحتفلون احتفال "الجيب"، هذه هي كرة القدم، الاستفزاز شيء طبيعي، وإن شاء الله هنحطهم في الجيب".

