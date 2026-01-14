مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

لاعب منتخب مصر السابق لمصراوي: "سنضع السنغال في الجيب"

كتب : هند عواد

04:21 م 14/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (13)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (21)
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (3)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (15)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (16)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (17)

تحدث محمد اليماني، لاعب منتخب مصر السابق، عن حظوظ منتخب مصر في مباراة السنغال، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد اليماني، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن شاء الله نفوز على السنغال، لم أكن متفائلًا من قبل، لكنهم جعلوني أتفائل بعد مباراة كوت ديفوار".

وأضاف: "منتخب مصر يحتاج إلى اللعب بنفس الأداء والروح اللذين ظهر بهما في مباراة كوت ديفوار، وبالنسبة لمقطع فيديو لاعبي السنغال الذي يسخرون فيه ويحتفلون احتفال "الجيب"، هذه هي كرة القدم، الاستفزاز شيء طبيعي، وإن شاء الله هنحطهم في الجيب".

"بعد انتقاله للاتحاد السكندري".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدي أفشة

إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة


منتخب مصر محمد اليماني مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

