افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدرسة بهنيا الثانوية التجارية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، وذلك بعد إحلال جزئي وصيانة شاملة، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليونًا و648 ألف جنيه.

أُقيمت المدرسة على مساحة 1524 مترًا مربعًا، وتضم 12 فصلًا دراسيًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفصول إلى 21 فصلًا دراسيًا، تستوعب 617 طالبًا وطالبة، لتُمثل صرحًا تعليميًا جديدًا يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز ديرب نجم.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بما يساهم في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن تقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة.

وخلال جولته التفقدية داخل المدرسة، اطمأن المحافظ على توافر كافة المقومات والاحتياجات التعليمية داخل الفصول، من أثاث مدرسي وأجهزة حاسب آلي، مؤكدًا أن ذلك يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة نحو توفير بيئة تعليمية حديثة تسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل قادر على مواكبة متطلبات العصر.

وفي ختام الافتتاح، حرص محافظ الشرقية على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإدارة التعليمية، مؤكدًا أن العلم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات ونهضتها وتقدمها.

ومن جانبهم، أعرب أهالي قرية بهنيا عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية ومشاركته لهم فرحة الافتتاح الرسمي للمدرسة، التي تمثل إضافة تعليمية مهمة لمركز ديرب نجم.

وشارك في الافتتاح محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد صابر محمد هاشم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.