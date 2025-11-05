محافظ الشرقية يشيد بجهود جهاز شئون البيئة للحد من حرق قش الأرز

الشرقية- ياسمين عزت:



أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجهود جهاز شئون البيئة في الحد من ظاهرة السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز.



أكد الأشموني، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع ظاهرة حرق قش الأرز، من خلال تطبيق منظومة آمنة للتخلص من المخلفات الزراعية بما يضمن الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.



وأوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة بالمحافظة قامت منذ بداية شهر سبتمبر بتنفيذ عدد من الإجراءات الاستباقية للقضاء على السحابة السوداء، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية ومجالس المدن، وجاءت أبرزها كالتالي:



1. فتح ومعاينة 150 موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة، مطابقة لاشتراطات الحماية المدنية من حيث الحصول على التراخيص اللازمة، وتوافر معدات الإطفاء، والبعد عن الكتل السكنية.



2. تجميع نحو 474 ألفاً و173 طناً من قش الأرز منذ بداية موسم الحصاد.



3. تنفيذ حملات تفتيش مسائية يومية بالتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة، لضبط مخالفات الحرق المكشوف وفقاً لتقارير الإنذار المبكر الصادرة من وزارة البيئة، حيث تم تحرير 326 محضر مخالفة بيئية خلال الموسم الحالي مقارنة بـ 786 محضراً خلال العام الماضي.



4. توفير معدات زراعية (مكابس وجرارات) بأسعار رمزية لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية لمساعدة المزارعين على كبس القش والاستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.



5. تنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية للمزارعين من خلال الندوات واللقاءات المباشرة، لتعريفهم بطرق الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وأضرار الحرق على البيئة والصحة العامة.