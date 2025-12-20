ذبح أبنائه الأربعة.. تأييد حكم الإعدام على "سفاح قليوب" بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برفض الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح قليوب"، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه لاتهامه بقتل أبنائه الأربعة داخل مسكنه بمنطقة حلابة، بدائرة مركز شرطة قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى أبو طالب، وبأمانة سر محمد شهاب.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم عبد العظيم س. ع. خ، 45 عامًا، عامل ومقيم بمنطقة حلابة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 16956 لسنة 2024 مركز قليوب، والمقيدة برقم 4211 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامًا بقتل الطفلة نديم عبد العظيم سعيد عمدًا مع سبق الإصرار بتاريخ 30 يوليو 2024، إذ عقد العزم وبيت النية على قتلها، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض (سكين)، واستغل وجودها نائمة واعتدى عليها بقصد إزهاق روحها، ما أدى إلى وفاتها، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

كما قتل المتهم أبناءه الثلاثة الآخرين، وهم الأطفال تغريد عبد العظيم سعيد، وتسنيم عبد العظيم سعيد، وجلال عبد العظيم سعيد، عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمًا السلاح الأبيض ذاته، ما أسفر عن وفاتهم جميعًا، بحسب التحقيقات وتقارير الطب الشرعي.

وأضافت النيابة أن المتهم كان بحوزته سلاحًا ناريًا غير مشحون (فرد خرطوش) مع 6 طلقات دون ترخيص، إضافة إلى جوهرين مخدرين (كوكايين وحشيش) بقصد التعاطي، فضلاً عن سلاح أبيض (سكين) آخر دون ترخيص.

وبعد نظر الاستئناف، قضت المحكمة برفضه وتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهم.