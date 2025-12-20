إعلان

محافظ المنوفية يحيل واقعة تلاعب في رخصة بناء بأشمون للنيابة العامة

كتب : أحمد الباهي

02:07 م 20/12/2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، واقعة فساد إداري جديدة بإحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية التلاعب في رخصة بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للقانون.

وجاء القرار بعد مذكرة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، كشفت وجود مخالفات جسيمة في مستندات الترخيص، حيث تبين تعديل رسم صلاحية الموقع وعدد الأدوار المرخص بها، من أرضي وثلاثة أدوار علوية إلى أرضي وأربعة أدوار، بالمخالفة للتقرير الاستشاري والقوانين المنظمة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار محاربة الفساد الإداري، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين دون تهاون، مشددًا على عدم السماح بالعبث بالمحاضر الرسمية أو تحقيق أي استفادة غير مشروعة، حفاظًا على حقوق المواطنين وترسيخ قيم النزاهة في الجهاز الإداري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد إداري النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما
عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل