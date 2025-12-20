محافظ المنوفية يحيل واقعة تلاعب في رخصة بناء بأشمون للنيابة العامة

المنوفية - أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، واقعة فساد إداري جديدة بإحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية التلاعب في رخصة بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للقانون.

وجاء القرار بعد مذكرة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، كشفت وجود مخالفات جسيمة في مستندات الترخيص، حيث تبين تعديل رسم صلاحية الموقع وعدد الأدوار المرخص بها، من أرضي وثلاثة أدوار علوية إلى أرضي وأربعة أدوار، بالمخالفة للتقرير الاستشاري والقوانين المنظمة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار محاربة الفساد الإداري، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين دون تهاون، مشددًا على عدم السماح بالعبث بالمحاضر الرسمية أو تحقيق أي استفادة غير مشروعة، حفاظًا على حقوق المواطنين وترسيخ قيم النزاهة في الجهاز الإداري.