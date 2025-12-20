إعلان

مشهد سماوي لا يصدق.. ظهور "جني" و"جني أحمر" فوق جبال الألب (صور وفيديو)

كتب- محمود الهواري

01:35 م 20/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مشهد سماوي لا يصدق.. ظهور جني وجني أحمر فوق جبال الألب (1)_1
  • عرض 4 صورة
    مشهد سماوي لا يصدق.. ظهور جني وجني أحمر فوق جبال الألب (2)_2
  • عرض 4 صورة
    مشهد سماوي لا يصدق.. ظهور جني وجني أحمر فوق جبال الألب (3)_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقط المصور الإيطالي فالتر بينوتو صورة نادرة للغاية تظهر جنيا وجنيا أحمر يومضان فوق جبال الألب في لحظة واحدة، في مشهد سماوي استثنائي قد لا يشهده حتى مراقبو السماء المخضرمون في حياتهم.

ومن منزله في بوسانيو بسفوح جبال الألب، نجح بينوتو في توثيق اثنين من أندر الظواهر الكهربائية على وجه الأرض، والمعروفة باسم الأحداث الضوئية العابرة (TLEs)، والتي تحدث على ارتفاعات عالية فوق العواصف الرعدية، بعيدا عن البرق التقليدي الذي يضرب بين السحب أو نحو الأرض.

ويظهر "الجني" على شكل حلقة حمراء شبحية ضخمة قد يصل قطرها إلى 480 كيلومترا، وتستمر لأقل من جزء من ألف من الثانية، نتيجة نبضة كهرومغناطيسية تُرسلها ضربة البرق إلى طبقة الأيونوسفير، فتتوهج جزيئات النيتروجين باللون الأحمر لفترة وجيزة، وفقًا لوكالة ناسا وNOAA.

وعلى الجانب الآخر، تشبه الأشباح القناديل القرمزية أو الخيوط المتفرعة التي ترتفع فوق العواصف، وهي أكثر أنواع TLE شيوعا، لكنها لا تزال مفاجئة وعابرة للغاية.

وتشجع مشاريع مثل Spectacular المصورين حول العالم على توثيق الأشباح والظواهر المرتبطة بها، لمساعدة العلماء على فهم تفاعل العواصف الرعدية مع الغلاف الجوي العلوي للأرض.

وصف بينوتو لصورته الاستثنائية قائلاً لموقع Space.com عبر البريد الإلكتروني: "هذه من أكثر الصور إثارة للدهشة والإعجاب التي التقطتها على الإطلاق. الجان نادر جدا، وظهورهما معًا أكثر ندرة. لا أعتقد أن هناك صورًا مماثلة اليوم."

ولتوثيق هذه اللحظة، استخدم بينوتو كاميرا Sony A7S مزودة بعدسة 50 مم f/1.4، والتقط الصورة من فيديو بمعدل 25 إطارًا في الثانية.

وهذه ثالث جنية يصورها من منزله في بوسانيو، لكن الجمع بين الجني والجني الأحمر يرفع تصويره بتقنية TLE إلى مستوى جديد تمامًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المصور الإيطالي فالتر بينوتو ظهور جني وجني أحمر فوق جبال الألب ظهور جنيان فوق جبال الألب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر