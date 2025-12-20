مشهد سماوي لا يصدق.. ظهور "جني" و"جني أحمر" فوق جبال الألب (صور وفيديو)

سلحفاة وأسراب من العناكب".. ناسا تنشر صورًا نادرة على سطح المريخ"

التقط المصور الإيطالي فالتر بينوتو صورة نادرة للغاية تظهر جنيا وجنيا أحمر يومضان فوق جبال الألب في لحظة واحدة، في مشهد سماوي استثنائي قد لا يشهده حتى مراقبو السماء المخضرمون في حياتهم.

ومن منزله في بوسانيو بسفوح جبال الألب، نجح بينوتو في توثيق اثنين من أندر الظواهر الكهربائية على وجه الأرض، والمعروفة باسم الأحداث الضوئية العابرة (TLEs)، والتي تحدث على ارتفاعات عالية فوق العواصف الرعدية، بعيدا عن البرق التقليدي الذي يضرب بين السحب أو نحو الأرض.

ويظهر "الجني" على شكل حلقة حمراء شبحية ضخمة قد يصل قطرها إلى 480 كيلومترا، وتستمر لأقل من جزء من ألف من الثانية، نتيجة نبضة كهرومغناطيسية تُرسلها ضربة البرق إلى طبقة الأيونوسفير، فتتوهج جزيئات النيتروجين باللون الأحمر لفترة وجيزة، وفقًا لوكالة ناسا وNOAA.

وعلى الجانب الآخر، تشبه الأشباح القناديل القرمزية أو الخيوط المتفرعة التي ترتفع فوق العواصف، وهي أكثر أنواع TLE شيوعا، لكنها لا تزال مفاجئة وعابرة للغاية.

وتشجع مشاريع مثل Spectacular المصورين حول العالم على توثيق الأشباح والظواهر المرتبطة بها، لمساعدة العلماء على فهم تفاعل العواصف الرعدية مع الغلاف الجوي العلوي للأرض.

وصف بينوتو لصورته الاستثنائية قائلاً لموقع Space.com عبر البريد الإلكتروني: "هذه من أكثر الصور إثارة للدهشة والإعجاب التي التقطتها على الإطلاق. الجان نادر جدا، وظهورهما معًا أكثر ندرة. لا أعتقد أن هناك صورًا مماثلة اليوم."

ولتوثيق هذه اللحظة، استخدم بينوتو كاميرا Sony A7S مزودة بعدسة 50 مم f/1.4، والتقط الصورة من فيديو بمعدل 25 إطارًا في الثانية.

وهذه ثالث جنية يصورها من منزله في بوسانيو، لكن الجمع بين الجني والجني الأحمر يرفع تصويره بتقنية TLE إلى مستوى جديد تمامًا.