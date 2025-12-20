تأجيل محاكمة عامل بقتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه طعنًا، بعد أن استدرجه موهمًا إياه بإقراضه مبلغًا ماليًا، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إلى جلسة الثلاثاء المقبل لحضور المتهم من محبسه والاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وبحضور أميني السر: أمين أحمد عبد الحافظ وأحمد أبو اليزيد عياش.

وأحالت النيابة العامة المتهم إسلام م. ب، 22 عامًا، عامل ومقيم بشارع عبده بلطية بمدينة الخصوص، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 21334 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2424 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وكشف أمر الإحالة أنه بتاريخ 26 يونيو 2025، وبمركز قسم ثان شبرا الخيمة، قتل المتهم المجني عليه يوسف عماد حمدي عمدًا مع سبق الإصرار. إذ بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض (سكين)، واستدرجه إلى مكان ناءٍ معلوم لديه، موهمًا إياه بإقراضه مبلغًا ماليًا، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بعدة طعنات استقرت برقبته وصدره وبطنه، قاصدًا قتله.

وأوضح أمر الإحالة أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي أودت بحياة المجني عليه، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض (سكين) دون ترخيص، وفقًا لما جاء بالتحقيقات.