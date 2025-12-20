عمومية النادي اليوناني ببورسعيد تعلن فوز مجلس الإدارة بالتزكية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وافقت الجمعية العمومية لنادي السلام البحري ببورسعيد - المعروف سابقًا بالنادي اليوناني - على تزكية مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي أقيم يوم الجمعة بمقر النادي على ضفاف قناة السويس ببورسعيد.

وفاز بالتزكية كل من: السيد طايع رئيسًا، وأحمد بحيري نائبًا للرئيس، وأحمد أبو زيد أمين صندوق، والأعضاء فوق السن: سامح أبو سمرة، ومحمد طايع، ومحمد عرفة، وخالد سلامة، ومحمد حميد، بينما فاز بعضوَي تحت السن: صلاح عرفة وحسام أبو سمرة.

ويبلغ عدد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور 1986 عضوًا عاملًا، حضر منهم الاجتماع 1134 عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1096 صوتًا، بينما كانت الأصوات الباطلة 17 صوتًا. أما بالنسبة للموافقة على الميزانية، فقد وافق عليها 1057 عضوًا ورفضها 17 عضوًا.