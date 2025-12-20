محافظ القاهرة: معرض القاهرة للجلود يعزز الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات

أمين "الأعلى للآثار" يتفقد استعدادات معرض رمسيس وذهب الفراعنة بلندن

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح فعاليات الدورة الـ20 من معرض القاهرة الدولي للجلود والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية فى الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، والوزير مفوض عصام أحمد النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوادات، ومحمد الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لتنظيم المعارض.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على دعم المعارض، وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الشركات المصرية، والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، معبرًا عن اعتزازه بأن معظم المنتجات الموجودة بالمعرض مكونات وصناعة مصرية خالصة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لفتح قنوات للتواصل بين خبراء مجال صناعة وتجارة الجلود للتعرف على أحدث التطورات التي شهدتها هذه الصناعة الأمر الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية في السوقين المحلي والعالمي.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة نفذت مجمع الجلود في مدينة الأمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صناعة الجلود، وإيجاد فرص عمل، ودعم الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاستيراد بتدعيم المنتج المحلي، وتشجيع التصدير.

يشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من المصنعين المحليين والدوليين، وبحضور مشتريين ومستوردين من 14 دولة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام العالمي بالصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، كما يضم المعرض نحو 150 شركة ومصنعًا تمثل أكثر من 250 علامة تجارية.

ويستقبل المعرض مشترين من دول الأردن، والعراق، وليبيا، والسعودية، والمغرب، وتونس، وفلسطين، واليمن، إلى جانب دول أخرى، بما يعكس الثقة في المنتج المصري والفرص الواعدة التي يوفرها المعرض للتعاقدات المباشرة.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة دولية من شركات أجنبية من الصين وتركيا وباكستان، إلى جانب الشركات المصرية، ما يخلق بيئة تنافسية تدعم نقل الخبرات وتوسيع الشراكات.

ولا يقتصر المعرض على عرض المنتجات فقط، بل يمثل منصة متكاملة للتواصل بين المصنعين والمستوردين، وعقد الصفقات، وبحث فرص التعاون طويل الأجل، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.

