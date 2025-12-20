بالصور- محافظ أسوان يضبط شركة تُلقي نفايات طبية خطرة ويحولها للتحقيق

أسوان - إيهاب عمران:

رصد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قيام إحدى الشركات الخاصة بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة بالمنطقة الجبلية المتاخمة لحى الصداقة الجديدة، خلال جولته الصباحية.

وأعطى المحافظ توجيهاته الفورية للإدارة العامة للمخلفات البلدية لضبط السيارة المستخدمة في الواقعة والتحفظ عليها، بعد أن تبين أن الشركة نقلت هذه النفايات من المنشآت الطبية للطريق العام مخالفة لمواد القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.

كما كلف محافظ أسوان مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة المتسببة، وأحال الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على سرعة رفع النفايات الطبية بشكل آمن بإشراف إدارة المخلفات البلدية، والإدارة العامة للبيئة، ومديرية الصحة، للتخلص منها طبقًا للمعايير الصحية والبيئية، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

كما وجه المحافظ فرق المحليات والإدارات المختصة بالمرور الميداني اليومي على المناطق والطرق التي تشهد مخالفات مماثلة لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه المتسببين.