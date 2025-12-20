المنيا - جمال محمد:

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية بمركز التنمية الشبابية بديرمواس، شملت عددًا من الملاعب والمنشآت المختلفة داخل المركز، بالإضافة إلى تفقد المنطقة المقرر استغلالها ضمن المشروعات الاستثمارية المستقبلية.

وافتتح الوزير والمحافظ حمام سباحة نصف أوليمبي بمركز التنمية الشبابية، في إطار دعم البنية التحتية الرياضية وتطوير الخدمات المقدمة للشباب، كما تفقدا عددًا من الأنشطة والمنشآت بالمركز، من بينها مركز التخاطب، وأندية الفتاة والمرأة، والفرق الرياضية، إلى جانب الملعب القانوني، والملعب الخماسي، وملعب الأكريليك.

كما شهد مركز التنمية الشبابية افتتاح صالة لياقة بدنية، في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المركز، وتوفير خدمات رياضية واستثمارية تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنشآت الشبابية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان داخل جميع المنشآت الرياضية، ولا سيما حمامات السباحة، مشددًا على الالتزام الكامل بإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وتوفير عناصر الإنقاذ والتأمين، بما يضمن سلامة المترددين والاستخدام الآمن والمستدام للمنشآت.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن استغلال الفرص الاستثمارية داخل مراكز التنمية الشبابية يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعظيم الموارد الذاتية، مشيرًا إلى أن العوائد المتوقعة من هذه المشروعات سيكون لها أثر مباشر في دعم أنشطة المركز وزيادة دخله خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للشباب.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعم المحافظة الكامل لجهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير مراكز التنمية الشبابية، مشيرًا إلى أن افتتاح حمام السباحة نصف الأوليمبي بمركز ديرمواس يمثل إضافة نوعية للبنية الرياضية بالمحافظة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة حفاظًا على أرواح المترددين.

وأوضح محافظ المنيا أن المشروعات الاستثمارية المخطط تنفيذها بالمركز تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستدامة المالية، وتسهم في توفير موارد إضافية تُمكّن المركز من التوسع في أنشطته وخدماته، بما يخدم شباب وأهالي مركز ديرمواس.