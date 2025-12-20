أمن الشرقية يحقق في مقتل تاجر أغنام داخل سيارته بالحسينية

الشرقية - ياسمين عزت:

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مواطن خمسيني، تاجر أغنام، مقتولًا داخل سيارته بطريق عزبة العقايلة بمركز الحسينية، عقب بلاغ من الأهالي الذين اكتشفوا الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة الحسينية، وتم الانتقال إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبين أن المجني عليه، عاطف سالم، 51 عامًا، من قرية جزيرة سعود، قد فارق الحياة نتيجة طلق ناري، فيما لم يتم التعرف على الجاني حتى الآن.

وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى الحسينية لإجراء تشريحها ومعرفة أسباب الوفاة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.