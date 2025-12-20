نزيف حاد.. فريق طبي برأس سدر ينقذ شابًا بعد حادث سير بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

نجح الفريق الطبي بمستشفى رأس سدر، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث سير أليم.

وقال الدكتور محمد زيدان، مدير المستشفى، إن المريض وصل إلى قسم الطوارئ يعاني من اضطراب في مستوى الوعي واختلالًا بالعلامات الحيوية.

وعلى الفور، تم إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة، وتبين أنه يعاني من نزيف شديد في البطن والرئة، فجرى تجهيزه للدخول إلى غرفة العمليات تحت إشراف أطباء الرعاية والتخدير.

وأوضح مدير المستشفى أن الفريق الطبي أجرى عملية استكشاف داخل العمليات، وتبين أن المريض يعاني من تهتك وقطع في المعدة والحجاب الحاجز والرئة اليسرى. وتم إصلاح قطع المعدة والحجاب الحاجز بواسطة أطباء قسم الجراحة العامة، وإصلاح التهتك بالرئة بواسطة أطباء قسم جراحة القلب والصدر.

وأكد الدكتور زيدان أن المريض خرج من غرفة العمليات إلى الرعاية المركزة للمتابعة حتى استقرار حالته، مشيرًا إلى حرص إدارة المستشفى الدائم على تقديم أفضل خدمة طبية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

وأشاد المدير بفريق عمل حالة الحادث المروري، الذي ضم: الدكتور محمد إبراهيم الخولي، أخصائي جراحة القلب والصدر؛ والدكتور عمرو سمك، استشاري جراحة عامة؛ والدكتور محمد العجمي، أخصائي جراحة عامة؛ والدكتور أحمد زيادة، أخصائي جراحة عامة؛ والدكتورة منال رشاد، استشاري تخدير؛ والدكتور شادي مصطفى، أخصائي تخدير، بالإضافة إلى تمريض قسم العمليات، لما بذلوه من جهود في استكشاف وعلاج إصابات البطن والحوض والصدر وإصلاح التهتك بالمعدة والحجاب الحاجز والرئة اليسرى.