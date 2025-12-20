إعلان

وصول فرق روسيا والأردن لمهرجان بورسعيد ضمن احتفالات العيد القومي (صور)

كتب : طارق الرفاعي

02:30 م 20/12/2025
    الفريق الروسي
    وصول الفريق الروسي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبلت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، الفرق الفنية الممثلة لدولتي روسيا والأردن، للمشاركة ضمن الدول المشاركة في مهرجان بورسعيد العالمي للفنون والسياحة.

ويأتي ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة محمد عبد العزيز، وتحت إشراف عمرو عجمي.

ومن المقرر أن تقدم الفرق المشاركة مجموعة من العروض الفنية التي تعكس عمق وتنوع الثقافات التي تمثلها، من خلال لوحات استعراضية تجمع بين الإبداع والحركة والإيقاع، وتبرز التراث الشعبي لكل دولة في تفاعل ثقافي مميز مع فرق من مختلف دول العالم.

وتقام فعاليات مهرجان بورسعيد العالمي للفنون والسياحة خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر، بمشاركة دولية واسعة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والثقافية بالمحافظة ويعزز مكانتها كوجهة جاذبة للفنون والتراث الإنساني.

