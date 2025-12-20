هنأت النجمة المعتزلة حنان ترك نجلها آدم بزفافه، والذي أقيم أول أمس الخميس 18 ديسمبر، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت حنان صورتين من حفل الزفاف للعروسين، وعلقت "بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير.. منى وآدم حبايبي ألف مبروك لينا وليكم فرحتنا بيكم كبيرة".

واحتفل آدم خطاب ابن حنان ترك، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، ونشر شقيقه يوسف صورا ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على انستجرام، وأطلق "آدم" الألعاب النارية احتفالا بزفافه وسط حضور عدد من أصدقائه وأهالي العروسين.