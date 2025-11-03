حلم لم يكتمل.. مصرع شاب من الشرقية في حادث سير بإيطاليا (صور)

البحيرة – أحمد نصرة:

توافد الآلاف من أبناء محافظة البحيرة، قبل بدء المؤتمر الجماهيري الحاشد اليوم الاثنين، لدعم المرشح العمدة خالد صقر، مرشح مجلس النواب 2025 عن دائرة أبو المطامير.

ويُعد العمدة خالد صقر أحد الشخصيات البارزة في محافظة البحيرة، بدأ حياته بالعمل في المجال التربوي، وصاحب مسيرة طويلة في العمل العام والخدمي، حيث عُرف بين أبناء دائرته بكرمه وأخلاقه، وحرصه الدائم على خدمة المواطنين ومساندتهم في مختلف القضايا.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي السابق باسم الوزارة، وضيف المؤتمر، إن الأهالي يثقون فيمن يقدم لهم الخدمات ويكون متواجدا دائما بينهم لذا يقدرون العمدة خالد صقر ومجهوده في خدمة أهله وبلده.

وأكد الحاضرون خلال المؤتمر أن دعمهم لصقر نابع من ثقتهم في قدرته على تمثيلهم تحت قبة البرلمان، باعتباره صوت المواطن البسيط، وصاحب المواقف الصادقة، الذي لا يعرف المستحيل في سبيل خدمة الوطن وأهله.

ويحمل العمدة خالد صقر، المرشح عن حزب مستقبل وطن رقم (1) في قائمة المرشحين، ورمزه الانتخابي "المسدس".