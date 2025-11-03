إعلان

بالصور.. توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

07:47 م 03/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (9)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (5)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (4)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (7)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (3)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (14)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (13)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (12)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (11)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (10)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (1)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (8)
  • عرض 14 صورة
    توافد الآلاف لدعم العمدة خالد صقر في مؤتمر انتخابي حاشد بالبحيرة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة – أحمد نصرة:

توافد الآلاف من أبناء محافظة البحيرة، قبل بدء المؤتمر الجماهيري الحاشد اليوم الاثنين، لدعم المرشح العمدة خالد صقر، مرشح مجلس النواب 2025 عن دائرة أبو المطامير.

ويُعد العمدة خالد صقر أحد الشخصيات البارزة في محافظة البحيرة، بدأ حياته بالعمل في المجال التربوي، وصاحب مسيرة طويلة في العمل العام والخدمي، حيث عُرف بين أبناء دائرته بكرمه وأخلاقه، وحرصه الدائم على خدمة المواطنين ومساندتهم في مختلف القضايا.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي السابق باسم الوزارة، وضيف المؤتمر، إن الأهالي يثقون فيمن يقدم لهم الخدمات ويكون متواجدا دائما بينهم لذا يقدرون العمدة خالد صقر ومجهوده في خدمة أهله وبلده.

وأكد الحاضرون خلال المؤتمر أن دعمهم لصقر نابع من ثقتهم في قدرته على تمثيلهم تحت قبة البرلمان، باعتباره صوت المواطن البسيط، وصاحب المواقف الصادقة، الذي لا يعرف المستحيل في سبيل خدمة الوطن وأهله.

ويحمل العمدة خالد صقر، المرشح عن حزب مستقبل وطن رقم (1) في قائمة المرشحين، ورمزه الانتخابي "المسدس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحيرة العمدة خالد صقر مجلس النواب أبو المطامير مؤتمر انتخابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور غدًا
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير