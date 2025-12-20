إصابة 12 شخصًا وإخلاء مرضى مستشفى مجاور إثر حريق بمول تجاري في أسوان

المنيا - جمال محمد:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، الملتقى التوظيفي للشباب بمركز أبو قرقاص، والذي يوفر نحو 4000 فرصة عمل للشباب والفتيات.

وتفقد الوزير الشركات المشاركة في الملتقى، واستمع لفرص العمل التي تقدمها ومتوسط الأجور، مشيدًا بعدد الشركات وحجم العمالة المتاحة.

كما من المقرر أن يتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا عددًا من المنشآت الرياضية بمركزي ملوي وديرمواس، والوقوف على نسب التطوير ببعض المشروعات.

وكان محافظ المنيا قد استقبل الوزير صباح اليوم، وأثنى الأخير على التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة في الانتهاء من العديد من الأعمال الإنشائية ورفع كفاءة مراكز الشباب بالمحافظة.

وأكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم أفضل الخدمات لجميع مرتاديها.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني حرص المحافظة الكامل على دعم خطط الوزارة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق لإنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى لشباب المحافظة.

وأضاف محافظ المنيا أن تطوير مراكز الشباب يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتحويل هذه المراكز إلى منصات خدمية وتنموية متكاملة، تخدم مختلف الفئات العمرية وتسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.