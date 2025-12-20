كتب – أحمد عادل:

أجلت محكمة جنح القاهرة، اليوم السبت، محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا و15 آخرين المتهمين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل بالمعادي، إلى أول جلسة في يناير المقبل.

وتغيب مطرب المهرجانات عصام صاصا عن ثاني جلسات محاكمته أمام المحكمة، إلى جانب 15 آخرين متهمين في نفس الواقعة.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت مطرب المهرجانات عصام صاصا وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في اتهامهم بالاشتراك في مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل.

يُذكر أن النيابة العامة بالقاهرة كانت قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل عصام صاصا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من عصام صاصا ومدير أعماله، يفيد بتعرضهما للضرب من قبل حراس أحد الملاهي الليلية في منطقة المعادي، إضافة إلى تهشيم سيارة فارهة عقب مطاردة مثيرة على كورنيش النيل.

