تفاصيل شقق الإسكان الأخضر في حدائق العاصمة - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق العاصمة، تفاصيل تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر في المدينة، وكشف أحدث صور من تنفيذ المشروع.

ويأتي مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويضم 399 عمارة سكنية، بعدد 8982 وحدة سكنية بمساحات تصل لـ90 مترًا.

ويعتمد الإسكان الأخضر على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء، من أجل تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وكان المهندس أحمد العربي، أكد ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية الخاصة بمبادرة الإسكان الأخضر.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة التنسيق المستمر بين الشركات المنفذة والاستشاريين، إلى جانب المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

