بورسعيد - طارق الرفاعي:

تشهد محافظة بورسعيد هذا الأسبوع احتفالات ضخمة بالعيد القومي الـ69 للمدينة الباسلة، والتي تحل ذكرى انتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر 1956، بمشاركة جماهيرية واسعة وحضور قيادات الدولة.

يتضمن برنامج الاحتفالات فعاليات وطنية، ثقافية، رياضية وتنموية، إلى جانب افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى. وتشمل الفعاليات افتتاح ملتقى بورسعيد الأول للفن والسلام، واحتفالية كبرى تنظمها مديرية التربية والتعليم ومديرية الثقافة بمناسبة عيد النصر في ساحة مصر.

كما يتضمن البرنامج وضع أكليل الزهور على النصب التذكاري في ميدان الشهداء، وزيارة وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، لمعرض نظم المعلومات الجغرافية بعنوان "بعد جديد" داخل مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، بالإضافة إلى العرض العسكري والشعبي.

وتشمل الاحتفالات أيضًا تفقد نموذج تطوير شارعي التجاري والحميدي، والكورنيش، ومشروع إنشاء استاد النادي المصري، وافتتاح تطوير حديقة جمال عبد الناصر، ومشروع 111 عمارة سكنية بجنوب بورسعيد، إضافة إلى أعمال تطوير منطقة الحزب الوطني في بورفؤاد.

ويمتد برنامج الاحتفال حتى يوم الجمعة المقبل، ليعكس روح المدينة وتقدمها على المستويات الخدمية والثقافية والتنموية.