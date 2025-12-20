ارتفعت أسعار الأرز والزيت والسكر والمكرونة والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-12-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

