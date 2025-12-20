إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الأرز والزيت والحديد والذهب يستقر

كتب : دينا خالد

02:38 م 20/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الأرز والزيت والسكر والمكرونة والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-12-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

