جامعة سوهاج تستعد لإطلاق مهرجانها السنوي للابتكار وريادة الأعمال

سوهاج - عمار عبدالواحد:

عقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المنظمة لمهرجان سوهاج السنوي للابتكار وريادة الأعمال، لمتابعة الاستعدادات النهائية للمهرجان وتنظيم فعالياته بما يعكس مكانة الجامعة ودورها في دعم الإبداع والابتكار.

وأشار "النعماني" إلى أن الجامعة تسعى من خلال المهرجان إلى توفير بيئة محفزة للطلاب والمبتكرين والخبراء، وتمكينهم من عرض مشاريعهم أمام المؤسسات الداعمة، مع التركيز على الابتكارات التكنولوجية والهندسية والطبية، إضافة إلى مشاريع تكنولوجيا المياه والمناخ والمشروعات الصديقة للبيئة والمبادرات الخاصة بذوي الهمم.

وأوضح الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الجامعة للابتكار، أن المهرجان سيضم مسابقة كبرى بجوائز مالية قيمة في ثلاث مجالات: الابتكارات الهندسية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي، الابتكارات الطبية والعلمية، والابتكارات الزراعية وبيئة المناخ.

ويقام المهرجان على مدار يومين، يشمل اليوم الأول معرضًا للمبتكرين ورواد الأعمال، فيما يخصص اليوم الثاني لورش العمل والمرحلة النهائية لتحكيم مسابقة الابتكار والحفل الختامي وتكريم الفائزين.

وذكرت اللجنة المنظمة أن المهرجان يشارك فيه عدد من الجهات والشركات الداعمة، منها مكاتب التايكو بجامعة سوهاج، مركز كرياتيفا للإبداع الرقمي، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حاضنات أعمال مثل جيمناي أفريقيا، أثر ومسار، إلى جانب شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، التدريب التكنولوجي، تطوير الأعمال، والخدمات الزراعية والطبية.