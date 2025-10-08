بالأسماء.. 11 مرشحًا محتملًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب في قنا

قاد "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع زنانيري وخلف وأمام محطة سيدي جابر ونجت، وذلك قبل ساعات من القبض عليه، لصدور حكم غيابي ضده في قضية رشوة.

وأسفرت الحملة التي تعد آخر ظهور لرئيس حي شرق الإسكندرية، المقبوض عليه، عن ضبط وإزالة 54 حالة إشغال متنوعة، وذلك بحضور سكرتير عام الحي وشرطة المرافق.

وتابع رئيس حي شرق، عدة ملفات وحملات أخرى قبل ضبطه لتنفيذ حكم غيابي بالمؤبد منها تغريم 3 محلات 11 ألف جنيه لمخالفتها مواعيد الغلق الشتوية، وأعمال زراعة وري الحدائق وتنظيف الشوارع.

ويمثل "ح.ز.ال"، رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أمام النيابة العامة، لتنفيذ إعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، ألقى القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، لهروبه من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

وتبين من الفحص أن "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، مطلوب ضبطه على ذمة قضية أثناء توليه رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى تحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم في القضية بجلسة 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسجن المؤبد.

وعقب التنسيق مع الأجهزة الأمنية، جرى القبض على المتهم من محل سكنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وترحيله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

