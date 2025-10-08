إعلان

بعد يومين من تعيينه.. ضبط رئيس حي بالإسكندرية لتنفيذ حكم في قضية رشوة

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:23 ص 08/10/2025

حمله امنيه - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس أحد الأحياء لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن في قضية رشوة تعود إلى فترة سابقة من عمله الإداري.

وجاء ضبط المسؤول المحلي بعد نحو يومين فقط من توليه منصبه الجديد، ضمن حركة تغييرات أجرتها محافظة الإسكندرية وشملت أربعة أحياء، بهدف إعادة هيكلة القيادات التنفيذية بالأحياء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية حي بالإسكندرية قضية رشوة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل