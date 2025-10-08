بعد يومين من تعيينه.. ضبط رئيس حي بالإسكندرية لتنفيذ حكم في قضية رشوة

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس أحد الأحياء لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن في قضية رشوة تعود إلى فترة سابقة من عمله الإداري.

وجاء ضبط المسؤول المحلي بعد نحو يومين فقط من توليه منصبه الجديد، ضمن حركة تغييرات أجرتها محافظة الإسكندرية وشملت أربعة أحياء، بهدف إعادة هيكلة القيادات التنفيذية بالأحياء.